Karaçi-Peshawar Treni Raydan Çıktı

PAKİSTAN’DA TREN KAZASI YAŞANDI

Pakistan’da, Awam Express’e ait Karaçi-Peshawar seferini yapan bir yolcu treni, Pencap eyaletindeki Lodhran şehri yakınlarında raydan çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazanın ardından, trenin 4 vagonu raylardan çıkarak devrildi. Yaralananlardan 3’ü çocuk ve 4’ü kadın.

İLK YARDIM MÜDAHALESİ YAPILDI

Lodhran Komiser Yardımcısı Lubna Nazir, kazada hayatını kaybeden kişinin Bahawalpur’daki Bahawal Victoria Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan biri olduğunu belirtti. Nazir, kaza yerinde 17 kişiye ilk yardım uygulandığını ve bu kişilerin taburcu edildiğini ifade etti. Ayrıca, 3 yolcunun Bölge Merkez Hastanesi’nde tedavi altına alındığını ancak durumlarının stabil olduğunu aktardı. Nazir, kurtarma ekiplerinin kazaya hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ve devrilen vagonlardan mahsur kalan yolcuları çıkarttığını söyledi. Kazanın nedenine dair çalışmaların ise devam ettiğini belirtti.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Pakistan Demiryolları Bakanı Khawaja Muhammed Hanif Abbasi, bir yolcunun ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve kazayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi. Abbasi, soruşturma raporunun yedi gün içinde hazırlanmasını istedi ve tüm yolculara tam tıbbi tedavi sağlanması yönünde talimat verdi.

PATİK KAZALAR VE DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

Pakistan’da demiryolu taşımacılığı 7 bin 700 kilometreden fazla alana yayılmıştır. Büyük şehirleri birbirine bağlasa da, yatırım eksikliği ve kötü yönetim nedeniyle demiryolu sektörü, eski teknoloji, sık gecikmeler ve güvenlik sorunları ile mücadele ediyor. Son yıllarda hükümetler, sektörü canlandırma sözüyle rayların yenilenmesi, yeni lokomotiflerin alımı ve dijital bilet sistemlerinin genişletilmesi gibi projeler üzerinde duruyor.