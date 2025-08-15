Karaçoban’da Aileler Arasında Kavga

KAVGA NEDENİYLE YARALANANLAR VAR

Erzurum’un Karaçoban ilçesinin Binpınar köyünde, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta, bir arazi anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında bir çatışma gerçekleşti. Bu kavga sonucunda 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, uzun bir süreden beri devam eden sınırlara dair anlaşmazlık, tarafların karşı karşıya gelmesiyle yeniden alevlendi. Çatışma kısa sürede büyüme göstererek bıçak ve sopaların kullanıldığı ciddi bir kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Köylüler tarafından yapılan ihbar ile birlikte olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Kavgada yaralanan 3 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu, 1’inin ise hafif yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde uygulanan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraflar arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması adına bölgede devriye faaliyetleri artırılırken, kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı.