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Karadağ, AB’nin İvmesinin Örneği

KARADAĞ, AB Genişleme Sürecinin Örneklerinden Biri

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Karadağ’ın AB genişlemesi açısından yakaladığı olumlu gelişmeler arasında en belirgin örnek olduğunu belirtti. Balkan turu çerçevesinde Sırbistan ve Bosna-Hersek’in ardından Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya gelen Costa, burada resmi bir törenle karşılandı.

COSTA’DAN AB ÜYELİK HEDEFİ DEĞERLENDİRMESİ

Costa, görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında “Karadağ, AB’nin genişleme konusunda yakaladığı olumlu ivmenin en iyi örneklerinden biri” ifadelerini kullandı. Karadağ’ın “2028’e kadar AB’nin 28’inci üyesi olacağız” sloganını takdirle karşıladığını söyleyen Costa, “Bu hedef daha önce gerçekleşirse de çok güzel olur” dedi. Aynı zamanda, Karadağ’a ülkelerle iyi ilişkiler sürdürme tavsiyesinde bulundu.

MILATOVIC, GÜÇLÜ BİR İLERLEYİŞTEN BAHSETTİ

Cumhurbaşkanı Milatovic, Costa’nın ziyaretinin Karadağ’ın AB üyeliği konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti. Milatovic, “Karadağ’ın AB üyelik sürecine en yakın ülke konumunda olmasından gurur duyuyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz 2028’de AB’nin sıradaki, 28’inci üyesi olmak” şeklinde konuştu. Ayrıca, Karadağ’ın AB üyelik sürecinde diğer ülkelere örnek olabileceğini vurgulayarak “Tünelin ucundaki ışık biz olabiliriz. Genişleme sürecinin canlı olduğunun da bir kanıtıyız” dedi. Costa’nın Balkan turu kapsamında bugün Kosova’yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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