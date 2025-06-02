Karadağ’da Genç Fenomen Droptu

KAZA ANI VE PANİK DURUMU

Karadağ’ın Budva şehrinde yaz tatili yapan 19 yaşındaki Sırp sosyal medya fenomeni Tijana Radonjic, 50 metre yükseklikten paraşütle Adriyatik Denizi’ne atladı. Havadayken panik atak geçiren Radonjic, paraşütün kayışlarından destek alarak kendini yukarı çekmeye çalıştı. Ancak panikleyerek emniyet kemerini çözdü. Vücut kamerasında meydana gelen olayın görüntülerinde, genç kadının başa aşağı düştüğü gözlemleniyor. O esnada plajda bulunan görgü tanıkları, Radonjic’in düşmeden hemen önce “Beni aşağı indirin” diye bağırdığını belirtti.

ACİL YARDIM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Bölgedeki acil yardım ekipleri, genç kadını bulmak için hemen sevk edildi. Çarşamba günü yapılan çalışmalar sonucunda Radonjic’in yaşamını yitirdiği bildirildi.

REKLAM ÇEKİMİ VE İHTİMALLER

Karadağ medyası, Radonjic’in yerel bir turizm acentesi için reklam filmi çekimi sırasında bu atlayışı gerçekleştirdiğini duyurdu. İddiaya göre, 19 yaşındaki fenomen, reklam karşılığında ücretsiz bir paraşüt deneyimi kabul etmişti. Bunun yanı sıra, Tijana’nın intihar etmiş olma ihtimali de araştırılıyor. Ancak ailesi, genç kadının böyle bir şeyi yapabileceğine inanmadıklarını ifade etti.