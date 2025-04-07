Karadağ Milli Takımı’nın Hırvat Teknik Direktörü Zor Günler Geçiriyor

ROBERT PROSINECKİ’NİN ŞİRKETİ İFLAS EŞİĞİNDE

Daha önce Türkiye’de çeşitli takımlarda görev alan Karadağ Milli Takımı’nın Hırvat teknik direktörü Robert Prosinecki, sıkıntılı günler yaşıyor. Prosinecki’nin sahibi olduğu çikolata fabrikası Steviq Life, 360 bin euroya yaklaşan borçları nedeniyle iflas tehlikesi ile karşı karşıya.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Zagreb Ticaret Mahkemesi, Robert Prosinecki’nin şirketi Steviq Life hakkında bir ön duruşma açarak, alacaklıların taleplerini incelemek üzere 1 Temmuz’da bir duruşma planladı. Şu ana kadar, 360 bin euro tutarındaki alacaklar bildirildi. Prosinecki, Steviq Life’ı Aralık 2018’de 2654 euro (yaklaşık 20.000 Hırvat Kunası) sermaye ile kurdu. Fabrika, sıcak çikolatayı yalnızca doğal bir tatlandırıcı olan Stevia ile tatlandıran Avrupa’nın ilk çikolata fabrikası olarak tanıtıldı.

Bu yılın başlarında, Prosinecki’nin Steviq Life’ı dünyanın en zengin Hırvatlarından biri olarak bilinen Branko Roglic’in sahibi olduğu Orbico şirketine devredeceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GEÇMİŞİ

Robert Prosinecki, futbolculuk kariyerinde Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Real Madrid, Barcelona ve Sevilla gibi önemli takımlarda forma giydi. Teknik direktörlük kariyerinde ise Türkiye’de Kayserispor ve Denizlispor’u çalıştırdı. Aynı zamanda Kızılyıldız, Azerbaycan Milli Takımı, Bosna Hersek Milli Takımı, NK Olimpija ve NK Rudes takımlarında görev alan 56 yaşındaki teknik adam, Şubat 2024’ten bu yana Karadağ Milli Takımı’nın başında bulunuyor.