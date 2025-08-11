Karadan Müdahale Sürüyor, Yangın Devam

HAVA MÜDAHALESİNE HAZIRLIK

Çanakkale’nin Kepez beldesinden başlayarak Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine yayılan yangına karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkez Çınarlı yangınına gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam edilmektedir. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da müdahaleye başlayacaktır. Bütün ekipler büyük bir gayretle çalışıyor” ifadesini kullandı.

YOL DURUMU BİLGİSİ

Vali Toraman, yaptığı açıklamada, “Çanakkale- Ezine karayolu kontrolü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim” şeklinde bilgi verdi. Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE