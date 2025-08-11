Haberler

Karadan Müdahale Sürüyor, Yangın Devam

HAVA MÜDAHALESİNE HAZIRLIK

Çanakkale’nin Kepez beldesinden başlayarak Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine yayılan yangına karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkez Çınarlı yangınına gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam edilmektedir. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da müdahaleye başlayacaktır. Bütün ekipler büyük bir gayretle çalışıyor” ifadesini kullandı.

YOL DURUMU BİLGİSİ

Vali Toraman, yaptığı açıklamada, “Çanakkale- Ezine karayolu kontrolü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim” şeklinde bilgi verdi. Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE

ÖNEMLİ

Haberler

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Haberler

Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.