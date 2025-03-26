Karademir’den Esnafa Destek Çağrısı

GİRİŞİM OLUŞUMU DESTEK ÇAĞRISI

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Ramazan Bayramı haftasına girilen günlerde halkı bilgilendirerek, bayram alışverişlerinin zor günler geçiren konteyner çarşı esnaflarından yapılması gerektiğini belirtti. MAGİNDER tarafından Ankara Çarşısı esnaflarına bir iftar yemeği verildi. Program sırasında, esnafların dayanışmasının önemine vurgu yapılarak, deprem sonrası dönemde yaşanan sıkıntılar ve çarşı esnafının desteklenmesi gerektiği dile getirildi.

DAYANIŞMA VURGUSU

İftar programında konuşma yapan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olduğuna dikkat çekti. Karademir, esnaflarla dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti. “Her zaman olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayız. 6 Şubat depremlerinin yaraları ne zaman sarılırsa, esnafımız dükkanlarına kavuştuğunda en mutlu günümüz o zaman olacak. Yeni çarşının inşaatı hızla sürüyor. Biz çarşı kültürünün devam etmesini, esnaflarımızın yerlerinin belli olmasını ve çarşının bütün olarak işlemesini istiyoruz. Esnaf Malatya’nın can damarıdır. Bu şehir esnaf olmadan ayağa kalkamaz” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Bayram haftasına girildiğini hatırlatan Karademir, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Bayram alışverişlerinde konteynerlerde hizmet veren esnaflarımıza destek olalım. Onların yanında olduğumuzu gösterelim. Malatya’nın yeniden ekonomik olarak güçlenmesi esnafımıza sahip çıkmakla mümkündür” ifadesini kullandı.

YAŞANAN SIKINTILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ankara Çarşısı Esnafları Başkanı Erol Babacan da programda söz alarak, çarşının yeniden yapılanma sürecinde esnafların yaşadığı problemleri dile getirdi. Babacan, “Malatya’da çarşımızı tanıyan kimse yok. Esnaflar olarak bilinmedik bir noktadayız. Yeni çarşı tamamlandığında bile birçok esnaf yerini alamayacak çünkü kiralar çok yüksek. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmezse birçok esnaf mağdur olacak” dedi. Babacan, Malatyalılardan çarşı esnafına destek olmalarını ve “Buradaki esnaflar olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Çarşının yeniden canlanması için tüm hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz” diye ekledi. İftar programı, esnafların dayanışma mesajları vererek sona erdi.