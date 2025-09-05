Karadeniz, Arap Turistleri Çekiyor

ARAP TURİSTLERİN İLGİSİ

Karadeniz, son zamanlarda özellikle Arap turistlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Trabzon ve Rize’nin doğal güzellikleri, bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirirken, yabancı uyruklu vatandaşların arsa alımları da sık sık tartışma konusu olabiliyor.

KUVETLİ TURİSTLERLE TOPLANTI

Trabzon’un Araklı ilçesinin Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, ilçede Kuveytli turistlerle bir araya geldi. Köprü altında halıların üzerine oturarak sohbet eden Başkan Çebi, bir turistin ilçeden arsa aldığını öğrendiğinde, “Cazibe merkezi olacak. Bakın arkadaşlar bu arsayı Kuveytli arkadaşımız almış. Hayırlı olsun, güle güle kullan” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başkan Çebi’nin paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi ve beraberinde tepkileri de getirdi. Bazı kullanıcılar, arsa fiyatlarının yabancıların alımlarıyla yükseldiğini ve yerel halkın ev sahibi olmasının zorlaştığını savundu. Diğer taraftan bazı kullanıcılar, yabancı yatırımların bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek bu alımları olumlu bir şekilde değerlendirdi.