Karadeniz Arap Turistlerin Dikkatini Çekiyor

ARAP TURİSTLERİN İLGİSİ ARTAN BÖLGE

Karadeniz son dönemlerde özellikle Arap turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Trabzon ve Rize’nin doğal güzellikleri, bu bölgeyi önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor. Ancak, yabancı uyruklu kişilerin arsa alımları sıkça tartışmalara neden oluyor.

KUVEYT’Lİ TURİSTLERLE SOHBET

Trabzon’un Araklı ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, ilçede Kuveytli turistlerle bir araya geldi. Köprü altında halıların üzerine oturarak sohbet eden Başkan Çebi, bir turistin ilçeden arsa aldığını öğrenince, “Cazibe merkezi olacak. Bakın arkadaşlar bu arsayı Kuveytli arkadaşımız almış. Hayırlı olsun, güle güle kullan” şeklinde ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başkan Çebi’nin paylaştığı video, kısa süre içinde sosyal medyada gündem haline geldi ve tepkiler de beraberinde geldi. Bazı kullanıcılar, arsa fiyatlarının yabancıların alımlarıyla yükseldiğini ve yerel halkın ev sahibi olmasının zorlaştığını dile getirdi. Diğer bazı kullanıcılar ise yabancı yatırımların bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını belirterek, bu alımları desteklediklerini ifade etti.