Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı Yapıldı

KARADENİZ BÖLGESİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Karadeniz Bölgesi’ndeki oda ve borsaların katılımıyla “Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı” düzenlendi. Bu toplantıda bölgenin ekonomik gelişimleri, tarımsal sorunları ve sektörel talepler gündeme geldi. TOBB merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları katıldı. Ekonomide yaşanan gelişmelerin ve ticaret ilişkilerinin Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirildi.

Toplantının gündeminde, özellikle Karadeniz Bölgesi’nin temel tarım ürünlerinden biri olan fındıkta yaşanan zirai don nedeniyle meydana gelen rekolte kaybı, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemleri ve bunların bölge ekonomisine yansımaları yer aldı. Katılımcıların talepleri dinlenerek not alındı ve bu konudaki çözümler üzerinde duruldu. Ayrıca, kamu bankalarının üreticilere yönelik destek paketleri sağlayacağı bilgisinin paylaşıldığı toplantıda, iş dünyasının beklentileri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, toplantıda Çarşamba bölgesinde tarım ürünlerinde, özellikle fındık ihracatında yaşanan kayıpların boyutunu ifade ederek bölge çiftçisinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Ayrıca toplantıya TOBB Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı. Bu tür buluşmalar, bölgedeki ekonomik sorunların çözümüne yönelik önemli adımlar atılmasını sağlıyor.