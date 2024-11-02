“Karadeniz Bölgesi’nde Heyelan Tehlikesi”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜRESEL SORUN OLARAK ORTADA

İklim değişikliği, dünya genelinde önemli bir sorun olarak gündemde kalıyor ve Türkiye de bu problemle yüzleşiyor. Doğu Karadeniz sahilindeki şehirlerde son dönemde etkili olan sağanak yağışlar, küresel ısınmadan kaynaklanan yağış rejimindeki ani dalgalanmaların sonucunda sel, taşkın ve heyelan gibi doğal afetlerin artmasına yol açtı. Doğal alanların korunmasının şart olduğunu belirten uzmanlar, bölgedeki iklim değişikliği etkisiyle son 14 yılda atmosferik afetlerde 2,5 kat artış yaşandığını ifade ediyor.

EKOSİSTEMLERDEKİ DEĞİŞİMLERİN CİDDİ SONUÇLARI VAR

KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, ekosistemlerde parçalanma olayı olan ‘fragmantasyon’un giderek yaygınlaştığını ve dünya genelindeki deniz ve kara ekosistemlerinin büyük bir değişim sürecinden geçtiğini aktarıyor. Kurdoğlu, “Dünyanın başı belada. Dünya, bir ekosistem. Doğa ne kadar küçük parçalara ayrılıyorsa, korunması da o kadar zorlaşıyor. Daha doğrusu zarar görmesi o denli yüksek oluyor. Dünyada ekosistemler dönüşüme uğramaya başladı. Denizel ekosistemlerin yüzde 70’i, karasal ekosistemlerin yüzde 65’i genel olarak bir dönüşmeye, bozulmaya başlamış durumda.” şeklinde konuştu. Ayrıca, burada yaşayan canlıların varlığının tehlikeye girdiğini, omurgalılarda ve yaban hayvanlarının yüzde 73’ünde son 50 yılda ciddi azalmaların yaşandığını belirtti.

ATMOSFERİK FELAKETLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Kurdoğlu, atmosferik felaketlerin artışını da vurgulayarak, “Denizlerin sıcaklığı yükseldi. Karadeniz bile neredeyse bu yıl Akdeniz sıcaklığına erişti. Hatta bazı günler 29 dereceyi buldu. Bu buharlaşma, Karadeniz’deki dağlara orografik yağışları getiriyor. Bu da yağışların artmasına sebep oldu. Bu artışlarla bazen 1 aylık yağış birkaç günde yağmaya başladı.” dedi. Ayrıca, 2010 ile günümüzdeki atmosferik afetlerin yıkıcı etkisinin neredeyse 2,5 kat arttığına dikkat çekti.

NATÜREL ÇÖZÜMLERİN ÖNEMİ VURGULANIYOR

Ekosistem sağlığının korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelenin doğa odaklı çözümlerle mümkün olduğunu söyleyen Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, “Dünya, korunan alan oranını 2030’da yüzde 30’lara çıkarmayı düşünüyor. Türkiye’de bu oran yüzde 7,5’lerde.” diyerek durumu ele aldı. Kurdoğlu, iklim değişikliği ve meteorolojik afetlerdeki artışın felaket eşiğine geldiğini ve hatta bu eşikten içeri girmiş olduğunu ifade etti. Ayrıca, mühendislik yapılarla meteorolojik felaketlerle mücadele etmenin doğaya zarara yol açabileceğini belirtti. Doğal alanların korunmasının ve arttırılmasının gerekliliğini vurguladı.