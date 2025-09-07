Karadeniz’de Av Yasağı Sona Erdi

AV YASAĞI SONA ERDİ

Karadeniz’de av yasağının sona ermesiyle birlikte balık tezgahlarında hareketlilik başladı. Trabzon’da balık sezonunun ilk haftasında bol miktarda avlanan istavrit ve diğer balık çeşitleri tezgahlarda yerini aldı. 15 Nisan’da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için uygulanan genel av yasağı, 1 Eylül’de sona erdi. Yeni sezona hazırlık yapan balıkçılar, ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açıldı. Trabzon’da avlanan ilk balıklar da tezgahta yer almaya başladı. Bu sezonun ilk haftasında istavrit bolca satılırken, onu mezgit takip ediyor.

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Balıkçılar Hali’nde istavritin kilosu 100, mezgitin 150, somonun 300 ve palamudun kilosu ise 400 liradan işlem görüyor. Hamsinin kilosu ise 250-300 lira arasında satışa sunuluyor. Balıkçı İbrahim Usta, sezonun iyi gittiğini şu sözlerle dile getirdi: “Şu an sezon çok iyi ve balıklar taze. Beklediğimizden iyi gidiyor ve bolluk var. Fiyatlar da güzel. Hamsinin kilosu 250-300 lira arasında oynuyor. Haftaya fiyatların düşmesini bekliyoruz. Şu an mezgit, istavrit ve levrek güzel gidiyor. Yavaş yavaş palamut da olur. Vatandaşlar da istavrit ve mezgit alıyor. İnşallah güzel devam eder.”

İSTAVRİTLE SEZONA MERHABA

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, bu sezon hamsinin bol olacağına vurgu yaptı. “Bu sene sezon istavritle başladı, güzel de gidiyor. Hamsi de gelmeye başladı. Şu an istavrit en ucuz balık. Hamsi, palamut ve çinekop biraz pahalı.” dedi. Palamutun bu yıl zor geleceğini düşünürken, kilosunun 400-500 liradan satıldığını belirtti. “Hamsi de bol olacak.” şeklinde ekledi. Balıkçı Mehmet Örseloğlu ise, “Sezon ne iyi ne de kötü. Geçen sene palamutla, bu sene de istavritle sezona açılış yaptık.” dedi.

HAMSİ GÜNDEMDE

Müşteri Yücel Yazıcı, hamsinin tezgahlara gelmesini beklediğini ifade ederek, “Sezon hareketli başladı gibi duruyor. Fiyatlar biraz ortalamanın üzerinde ama yine de balık ihtiyacımızı karşılayacak. Hamsi ve istavrit, sık tercih ettiğim balıklar arasındadır. Bugün mezgit deneyeceğim. Hamsiyi bekliyoruz, sezondan umutluyuz. Hamsi bizim baş tacımız. Fiyatların da düşeceğini tahmin ediyorum.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.