Karadeniz’de Denizanası Artışı Tedirgin Ediyor

DENİZANALARINDAKİ ARTISININ NEDENLERİ

Deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi, av baskısı, doğal döngüde meydana gelen değişim ile kirlilik gibi faktörler, Karadeniz’deki denizanası varlığının artmasına yol açıyor. Sinop’ta 175 kilometre kıyı şeridi boyunca iç liman bölgesinde binlerce denizanası görüldü. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, yılın bu döneminde bir araya toplanan bu kadar çok sayıda denizanasının çeşitli sebeplerinin olabileceğini belirtiyor. Önceki araştırmalarında özellikle Samsun kıyılarında benzer durumlarla karşılaştıklarını ifade eden Bat, “Şubat ayıyla Sinop kıyılarında denizanalarının yoğun görülmeye başladığına” dikkat çekiyor.

İKLİMSEL DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİSİ

Bat, denizanası artışının nedenleri arasında en önemli etkenin iklimsel değişiklik olduğunu vurguluyor. İklimsel değişiklikle su sıcaklığının artmasının söz konusu olabileceğini ifade eden Bat, “Kıyılarda su sıcaklığının daha yüksek olması, denizanalarının buralara gelmesine neden olabiliyor” diyor. Aşırı avcılık gibi durumların da denizanası için besin kaynaklarının artmasına yol açabildiğini belirten Bat, bunun sebebinin “Denizanaları da etçil organizmalar. Bunların küçük balıklarla ortak besinleri, zooplankton organizmaları” olduğuna dikkat çekiyor.

İSTİLACI TÜRLERİN ROLÜ

Denizanası artışının bir diğer nedeni olarak Bat, doğal döngünün değişimini gösteriyor. Karadeniz’de son dönemlerde savaşması gereken istilacı türlerin varlığının gözlemlenmesi, bu türlerin denizanası artışına yol açabileceğinin bir göstergesi. “İstilacı türler, gemi sintine suyu veya gemiye yapışarak gelen türler, Karadeniz ekosisteminin yavaş yavaş değiştiğine işaret edebilir” diyor Bat ve bu türlerin etkisiyle denizanalarının artış gösterdiğini belirtiyor.

KİRLİLİĞİN ETKİLERİ

Prof. Dr. Bat, denizanalarının artış sebeplerinden birinin de kirlilik olduğunu dile getiriyor. “Hafif kirlilikten bahsetmek söz konusu olabilir” diyen Bat, kıyı bölgelerinin evsel atıklarla kirlenmesinin, burada bulunan besin ve besleyici elementlerin artmasına neden olduğunu vurguluyor. Bu durumun, “denizanaları için uygun bir ortam” sağladığını ifade eden Bat, tüm bu faktörlerin birleşmesinin denizanalarında yoğun bir artışa yol açabileceğini belirtiyor.