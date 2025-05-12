Karadeniz’de İlk: Hasta Mandallama İle Kurtuldu

KALP KAPAK KAÇAĞI OLAN HASTA MANDALLAMA YÖNTEMİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Samsun’da yaşayan 69 yaşındaki Asiye Erol, kalp kapakçıklarındaki ciddi kaçaklar sebebiyle vücudu şişmeye başladı ve nefessiz kalma problemine maruz kaldı. Erol, Büyük Anadolu Samsun Hastanesi’ne başvurdu ve burada uygulanan özel teknikle sağlığına kavuştu. Bu yöntem, Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez başarıyla gerçekleştirildi.

KALP YETMEZLİĞİYLE BAŞA ÇIKMA

Kalp yetmezliği problemi yaşayan Asiye Erol, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Kalp kulakçıkları ve karıncıklarındaki büyümeler, kulakçıklar ile karıncıklar arasındaki kapakçıklarında aşırı genişlemeye yol açmıştı. Sol kulakçık ile sol karıncık arasındaki kapaktaki yoğun kaçak, Erol’un akciğerlerinde sık sık su birikmesine neden oldu ve şiddetli nefes darlığıyla birlikte sağ kalp kapakçığındaki ileri derecede kaçak, karnında ve bağırsaklarında şişkinlik oluşturdu.

AÇIK KALP AMELİYATINDAN KAÇINMA

Verilen ilaç tedavilerine rağmen istenilen gelişmeler yaşanmayınca Erol, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sefa Gül tarafından yeniden değerlendirildi. Dr. Gül, hastanın durumu nedeniyle açık kalp ameliyatının riskli olduğunu ifade etti. Bunun üzerine, anjiyografik yöntemle kasık damarından girilerek mandallama işlemi uygulanabileceği hastaya aktarıldı. Onay alındıktan sonra işlem, Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olarak başarıyla yapıldı.

KAPAKLARDAKİ KAÇAK AZALDI

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sefa Gül, gerçekleştirilen işlemi değerlendirdi. “Asiye hanım, ileri derecede kalp yetmezliği bulunan bir hastaydı. Kapaklarda ciddi kaçak vardı. Sol kalp kapağındaki yoğun kaçak, akciğerlerinde su birikmesine ve nefes darlığına; sağ kapaktaki kaçak ise karın ve bağırsaklarda şişkinlik ile ödem oluşturuyordu. Açık kalp ameliyatı riskli görüldüğü için kasıktan girilerek iki kapağa mandallama işlemi uyguladık. Bir saat içinde tamamladığımız işlemin ardından kapaktaki kaçak dördüncü dereceden birinci dereceye geriledi. Hastamız artık rahatlıkla hareket edebiliyor ve 5. kattan 1. kata yürüyerek inebiliyor” dedi.

Ameliyat sonrası yaşadığı değişimi paylaşan Asiye Erol, “İki ay boyunca aşırı şişkinlik yaşadım, patlayacak gibi hissediyordum. Farklı hastanelerden sonuç alamadım. Tavsiye üzerine hocama geldim. Buraya geldiğimde adım atamıyordum. Artık son nefeslerimi veriyorum diyordum. 2 gün daha evde kalsam bu korkum gerçek olacaktı. Şimdi kuş gibi oldum.” şeklinde konuştu.