Karadeniz’de Kırlangıç ve Kalkan Bolluğu

KARADENİZ’DE BEREKETLİ SEZON YAŞANIYOR

Karadeniz’de son yılların en zengin balık sezonu yaşanıyor. Tezgahlarda, yaklaşık kırk yıldır pek bir arada görülmeyen kırlangıç ve kalkan bolluğu dikkat çekiyor. Daha önce kilosu 1.500 TL’den satılan kırlangıç balığının bol avlanmasıyla fiyatı 500-600 TL seviyelerine kadar geriliyor. Kalkan balığı ise 1.000 TL’den satışta.

AV SEZONU SONUNA YAKLAŞIYOR

Denizlerde 1 Eylül’de başlayan av sezonu 15 Nisan’da sona erecek. Sezonun bitimine az bir zaman kala, tezgahlarda özellikle kalkan ve kırlangıç bolluğu göze çarpıyor. Balıkçılar, yaklaşık kırk yıldır kırlangıç ve kalkan balığını bir arada hiç bu kadar bol görmediklerini ifade ediyor. Balıkçılardan Süleyman Çakır, “Bu sene kırlangıç çok bol çıktı. Kalkan’da 15-20 gün böyle biraz fazla çıkar, daha sonra havyarını döker gider. Şu ana kadar Kalkan ve Kırlangıcı bir arada hiç bu kadar bol görmedim” diyor.

BAŞARILI AVLANMA YÖNTEMLERİ

Çakır, “Otuz kırk yıldır bu sektördeyim. Bu sezon gibi kırlangıç çıkmadı, bu sene çok bol çıktı. Daha önce kilosu 1.500 TL’ye satıyorduk, şu anda 500-600 TL’ye düştü. Genelde Araklı, Akçaabat, Sürmene açıklarında avlanıyor. Kırlangıcın kafa kısmından çorba olur, geri kalanıyla da buğlama yapılır. Bundan sonrası için hamsi zaten yok, istavrit olur, hava iyi olursa mezgit olur. Şu anda tezgahlarda kalkan, kırlangıç, çupra, levrek ve somon yer alıyor” şeklinde konuştu.