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Karadeniz’de Nadir Görülen Fener Balığı Yakalandı

FENAR BALIKLARI KARADENİZ’DE NADİR GÖRÜLÜYOR

Ordu’da denize açılan balıkçıların ağlarına Karadeniz’de nadir rastlanan fener balığı takıldı. Usta balıkçı Özay Çakır, yaklaşık 6,5 kilogram ağırlığındaki bu balık türünün genellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde avlandığını, bu sebeple Karadeniz’de eşine az rastlandığını belirtiyor.

MARMARA’DAN KARADENİZ’E GİDİYORLAR

Çakır, balığın Marmara Denizinden Karadeniz’e doğru yola çıktığını düşündüklerini dile getiriyor. Tezgahında satışa sunduğu fener balığı için vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çakır, balığın kilogramını 500 liradan satışa çıkardığını ve bütün olarak almak isteyenler için 3 bin 250 liradan satacağını aktarıyor.

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