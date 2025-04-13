Karadeniz Derbisi Heyecanı Yaşanıyor!

KARADENİZ DERBİSİ HEYECANI

Süper Lig’de heyecan dorukta! Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki zorlu derbi futbolseverleri bekliyor. Hem fanatik taraftarların hem de futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor – Çaykur Rizespor maçı 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek. Bu kritik karşılaşma, bordo-mavililerin ev sahipliğinde düzenleniyor.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun 31. haftasında yer alan bu önemli derbi, Papara Park Stadyumu’nda oynanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Derbi öncesi heyecan dolu anlar yaşanacak.

MUHTEMEL 11’LER NELER?

Trabzonspor’un muhtemel 11’inde şu isimler yer alacak: Kalede Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunma dörtlüsünde ise Pedro Malheiro, Stefan Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın oynaması bekleniyor. Orta sahada Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Zubkov ve Draguş’un forma giymesi öngörülürken, ileri uçta Paul Onuachu’nun yokluğunda Banza’nın göre alacağı düşünülüyor. Mevcut eksikler arasında Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan’ın sakat, John Lundstram’ın ise kart cezalısı olduğu belirtiliyor.

Çaykur Rizespor’un muhtemel 11’inde Kalede Tarık Çetin yer alacak. Savunma hattında Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov ve Hojer’in görev alması bekleniyor. Orta sahada Berkay Özcan, Mithat Pala, Akintola ve Varesanovic sahada yer alacakken, forvette Zeqiri ve Sowe ikilisinin oynaması öngörülüyor. Çaykur Rizespor’da ise Papanikolaou ve Ghezzal sakat, Abdülkadir Ömür’ün durumu maç saatinde netlik kazanacak.