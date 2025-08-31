Spor

Karadeniz Derbisinde Puanlar Paylaşıldı

karadeniz-derbisinde-puanlar-paylasildi

2025-2026 SEZONUNDA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 4. hafta karşılaşmasında, Fatih Tekke’nin yönetimindeki Trabzonspor ile Thomas Reis’in çalıştırdığı Samsunspor, hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin düdüğüyle Akyazı Stadyumu’nda buluştu. Karşılaşmanın sonucu 1-1’lik eşitlikle tamamlandı, böylece her iki takım da galip gelemedi.

KAZANAN ÇIKMADI, GOLLERİN SIRASI

Trabzonspor, maçın 16. dakikasında Paul Onuachu’nun golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ancak maçın son anlarında, 88. dakikada Samsunspor, Marius Mouandilmadji’nin attığı golle eşitliği sağladı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Mücadelede önemli bir an, 62. dakikada yaşandı. Onuachu, ceza sahası sol çaprazında iki rakibinin arasından geçerek kaleci Okan’ın müdahalesiyle yere düştü. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrası bu karar iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 10’a çıkardı. Samsunspor ise 7 puana ulaştı, ancak bir maçları eksik. Trabzonspor, milli aranın ardından Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Samsunspor, Antalyaspor’u evinde konuk edecek.

