Karadeniz Derbisinde Puanlar Paylaşıldı

2025-2026 SEZONUNDA HEYECAN DOLU MAÇ

Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde, Samsunspor ise Thomas Reis yönetiminde Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin düdüğü ile başlayan karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu’nun attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0’lık skorla tamamladı. Ancak maçın son anlarında, 88. dakikada Marius Mouandilmadji’nin golüyle Samsunspor durumu eşitledi.

PENALTI İPTAL OLDU

Karşılaşmanın 62. dakikasında, Onuachu ceza sahası sol çaprazda iki rakibinin arasından sıyrılıp kaleci Okan’ın müdahalesi ile yere düştü. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, beyaz noktayı gösterdi ancak yapılan VAR incelemesi sonrası penaltı iptal edildi.

PÜAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor’un puanı 10, Samsunspor’un ise 1 maç eksikle 7 puana yükseldi. Trabzonspor, milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Antalyaspor’u ağırlayacak.