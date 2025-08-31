Karadeniz Derbisinde Puanlar Paylaşıldı

2025-2026 SEZONU HEYECANI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Fatih Tekke’nin yönetiminde, Samsunspor ise Thomas Reis’in önderliğinde, Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin düdük çaldığı bu Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı. Kritik mücadele, 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu’nun attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ancak maçın sonlarına doğru, 88. dakikada Samsunspor, Marius Mouandilmadji’nin golü ile skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Onuachu, ceza sahasının sol çaprazında iki rakibinin ortasından geçerken kaleci Okan’ın müdahalesi ile yere aktı. Bu durum, maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe tarafından penaltı kararı ile sonuçlandı. Ancak, VAR incelemesi sonrasında bu penaltı iptal edildi.

GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor’un puanı 10’a ulaşırken, Samsunspor 1 maç eksikle 7 puana yükseldi. Trabzonspor, milli aranın ardından Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor ise Antalyaspor’u ağırlayacak.