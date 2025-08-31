Karadeniz Derbisinde Puanlar Paylaşıldı

2025-2026 SEZONU HEYECANI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde, Samsunspor ise Thomas Reis’in yönetiminde Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin düdüğüyle başlayan karşılaşma sonucunda iki takım da puanları paylaşarak 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

KAZANAN ÇIKMADI

Trabzonspor, karşılaşmanın 16. dakikasında Paul Onuachu’nun kaydettiği golle öne geçerek ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle tamamladı. Ancak maçın son anlarında, 88. dakikada Samsunspor, Marius Mouandilmadji’nin attığı golle durumu eşitledi ve maç bu skorla sona erdi.

PENALTI İPTAL OLDU

Karşılaşmanın 62. dakikasında Onuachu’nun ceza sahası içinde düştüğü pozisyonda, hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı kararı verdi. Fakat VAR incelemesi sonrası bu karar iptal edildi.

PUNLAR PAYLAŞILDI

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 10’a yükseltti. Samsunspor ise 1 maç eksikle 7 puana ulaşmış oldu. Trabzonspor, milli ara sonrası Fenerbahçe deplasmanına gidecekken, Samsunspor, Antalyaspor’u ağırlayacak.