Karadeniz Ereğli’de 8 Personele Takdir Belgesi Verildi

BAŞARILI PERSONELE TAKDİR BELGESİ

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı’na bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda (SYDV) çalışan 8 personel, 2024 yılı içerisindeki başarılı faaliyetleri nedeniyle takdir belgesi aldı. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sergiledikleri olumlu davranışlar ve sağladıkları katkılar sonucunda ödüllendirilen personele, belgeleri Kaymakam Mehmet Yapıcı’nın onayıyla hazırlandı.

BELGELERİN TAKDİMİ

Vakıf Müdürü Abdullah Hasçelik, takdir belgelerini başarılı personele teslim etti. Bu ödül, çalışanların motivasyonunu artırırken, aynı zamanda toplum hizmetine verdikleri katkının takdir edildiğini de gösteriyor. Zonguldak’ta gerçekleştirilen bu etkinlik, sosyal yardım alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.