Karadeniz gazı için geri sayım başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazından Mart ayı içerisinde gaz akışının sağlanacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Sakarya gazını Filyos’a taşıyacak 170 kilometrelik boru hattının 140 kilometresinin tamamlandığını açıkladı. Karadaki boru hatlarının da yüzde 70’i tamamlandı. Mart ayı içerisinde ilk gaz akışının yapılması planlanıyor.

Filyos Limanı’na gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, burada gazın karaya çıkarılacağı bölgede yapılan çalışmaları inceledi.

Daha sonra Karadeniz gazını Filyos’a taşıyacak boru serim işlemini gerçekleştiren Castorone Gemisi’ne geçen Dönmez, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Dönmez, Filyos Limanı’nda modernizasyon çalışmaları devam eden Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nde brifing aldı.

Bakan Dönmez, Filyos Limanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak’ta Karadeniz gazının karaya çıkacağı noktada ve denizde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere tekrar sahaya geldiklerini söyledi.

Uzun süredir Doğu Akdeniz’de çalışmalar yapan Oruç Reis Gemisi’ni buradaki ihtiyaçlara binaen Filyos’a çektiklerini belirten Dönmez, “Donanım ve yazılımla alakalı birtakım modernizasyon çalışmaları vardı. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz daha çok iki boyutlu sismik araştırmalar yapmak üzere hazırlanmıştı daha önce. Şimdi bu da Barbaros Hayrettin Paşa’da olduğu gibi üç boyutlu sismik araştırma yapabilecek hale geliyor, ekipmanların şu anda montajı devam ediyor. Bir ay içerisinde inşallah buradaki modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yeni görev yerine yollayacağız” diye konuştu.

Dönmez, Sakarya gaz sahasından Filyos’a kadar yapılması gereken 170 kilometrelik boru hattını gerçekleştiren Castorone gemisine de gittiklerini aktararak, “An itibari ile 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı, yaklaşık 20-25 kilometrelik bir kısmı kaldı. Yardımcı hat olarak dizayn edilen 10 inçlik boru hattının da 32 kilometresi tamamlanmış oldu, planlandığı şekliyle devam ediyor” şeklinde konuştu.

Data ve sinyal hattını çekecek gemilerin de yolda olduğunu dile getiren Dönmez, “An itibari ile denizde 30 gemimiz çalışıyor ve yaklaşık 2 bin 500 çalışan var. Karada çalışanların sayısı 5 bin 500 civarında. Toplamda 8 bin çalışanımız, projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.

“MART AYINDA İLK GAZ AKIŞI PLANLANIYOR”

Dönmez, kuyu tamamlama işlemine hem Fatih hem Yavuz hem de Kanuni gemilerinin devam ettiğini belirterek, çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.

Gelen gazın rafine edileceği yerde de çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini dile getiren Dönmez, “BOTAŞ’ın ölçüm istasyonu yüzde 80 civarında tamamlanmış durumda. 15 Ekim’de teste hazır hale gelecek. Boru hatlarının da yüzde 70’i tamamlandı, karadaki bu çalışmalar da inşallah kasım ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi inşallah insanımıza, vatandaşımıza Cumhuriyet’imizin 100. yılının ilk çeyreğinde mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.