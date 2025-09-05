Haberler

Karadeniz Hamsisi Muğla’da Satışta

BALIK SEZONU AÇILDI

Muğla’da balık sezonunun başlamasıyla birlikte, Karadeniz hamsisi tezgahlarda satışa sunuluyor. Sezonun ilk hamsileri, Muğla’daki balıkçı tezgahlarında kilosu 250 TL’den alıcı buluyor. Karadeniz hamsisi, vatandaşların sıkça tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor ve bu yeni sezonla birlikte Muğlalı balıkseverlerle buluşmuş durumda.

FİYATLAR YÜKSEK, AMA İLGİ BÜYÜK

Tezgahtaki hamsilerin yüksek fiyatlarla satışa sunulmasına rağmen, ürünlerin ilgi gördüğü dikkati çekiyor. Balık işletme sahibi Niyazi Çınar, sezonun ilk hamsi fiyatlarının yüksek olmasının normal olduğunu vurgulayarak, “Karadeniz hamsisi şu anda Muğla pazarlarında sezon ilk ürünleri olarak geldi. Şu anda kilo fiyatı 250 TL ama normal olarak kilo fiyatları yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Şu anda bu şekilde” şeklinde açıklama yapıyor.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Balıkçılar, avlanma miktarının artmasıyla birlikte fiyatların önümüzdeki günlerde biraz daha düşeceğini öngörüyor. Bu durum, balıkçıların ve müşteri beklentileri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

