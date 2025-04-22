Karadeniz Holding, Gelecek 10 Yılda Etki Artıracak

SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARTIRILIYOR

Karadeniz Holding, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları önümüzdeki 10 yılda artırma kararı aldı. Holding, açıklamasında, dünyanın en büyük yüzer enerji santrali olan Powership filosu ile 16 ülkenin elektrik ihtiyacını karşılarken, toplumsal fayda projelerini bir araya getirdiği Tek Dünya Karadeniz Vakfı’nın kuruluşunun 2. yılını kutladığını belirtiyor. Ekonomik gelişmeyi sosyal etkilerle birleştirmek isteyen holding, yalnızca Türkiye’de değil, Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada enerji sağlıyor ve yerel ihtiyaçlara yönelik sosyal projeler gerçekleştiriyor. Vakıf, eğitimden enerjiye, kadınların güçlenmesinden afet dayanıklılığına kadar pek çok alanda Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu projeleri hayata geçiriyor. Şu ana kadar 55 binden fazla öğrenciye burs ve destek programları ile ulaşarak, özellikle kız çocuklarının eğitimlerini devam ettirebilmeleri sağlanıyor. Girl Power projesi, faaliyet gösterilen ülkelerde eğitime erişimde zorluk çeken kız çocuklarını koruma altına alıyor.

KADINLARIN GÜÇLENMESİNE FON KURULUYOR

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla Türkiye’de ÇATOM ile kadınlara mesleki eğitim sunuluyor. Aynı zamanda, Dünya Bankası ile işbirliği yaparak Afrika’daki enerji sektöründe kadın temsili artırılıyor. Karadeniz Holding, faaliyet gösterdiği her ülkede özellikle öksüz ve yoksul çocukların barınma, temiz su ve enerji ihtiyaçlarini karşılıyor. Yüzer yaşam alanları olan Lifeship’lerle afet ve kriz bölgelerine destek sağlanıyor. Powership teknolojisiyle geliştirilen Lifeship konsepti, afet ve insani kriz bölgelerinde barınma, enerji ve temel ihtiyaçlara hızlı çözüm sunuyor. Yaklaşık 6 yıl önce İstanbul depremine hazırlık amacıyla oluşturulan Lifeship Süheyla Sultan, Şubat 2023’teki depremlerde Hatay’a gönderilerek 1200 kişiye güvenli bir sığınak haline geliyor. Öte yandan, Lifeship Rauf Bey, depremzede öğrenciler için yatılı okul olarak hizmet veriyor ve mezun olan öğrenciler prestijli üniversitelerde eğitim hayatına devam ediyor. Bu konsept, afet bölgelerinde yalnızca geçici bir çözüm değil, uzun vadeli iyileşme ve dayanıklılık modeli olarak global çapta yaygınlaştırılmak isteniyor.

TİCARİ FAALİYETLER İKİ KAT ARTACAK

Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insani yardım alanlarında küresel ölçekte etki oluşturmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Bu amaçla Karadeniz Holding olarak önümüzdeki 10 yıl içinde sosyal etkimizi ticari faaliyetlerimizdeki büyüme hedefimizden çok daha büyük bir oranda artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Vakfımızın temeli, gölgede kalanların hayatlarını aydınlatmak için bir ışık yakmak, yollarını aydınlatmaktır. Özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitimine ve güçlenmesine odaklanarak, eşitlik ve sürdürülebilirliğin sadece idealler değil, herkes için gerçekler olduğu bir geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda Karadeniz Holding, 2035 yılına kadar global ticari faaliyetlerini iki katına çıkarırken, sosyal çalışmalarında bu oranı üç kat artırmayı hedefliyor. Toplumsal faydanın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Tek Dünya Karadeniz Vakfı ile sınırları aşarak, daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.”