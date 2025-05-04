Karadeniz Kadınlarının Zorlu Çalışmaları Başladı

KADINLAR TARIMDAKİ GÜÇLERİNİ GÖSTERİYOR

Karadeniz’de bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte köydeki yaşam yeniden hareketleniyor. Bölgedeki kadınlar, zorlu coğrafi koşullara rağmen her yıl olduğu gibi yine tarla mesaisine devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışma, akşam ezanına dek sürüyor. Doğu Karadeniz’in sarp yamaçlarında, sisle kaplı dağ köylerinde her sabah gün doğmadan emek verme hikayesi başlıyor. Fındık dallarından mısır tarlalarına, çay bahçelerinden patates ocaklarına kadar uzanan bu emek, Karadeniz’in fedakar kadınları tarafından sürdürülüyor. Yağmura, rüzgara ve engebeli araziye aldırmadan çalışan bu kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de bölgenin tarımsal üretiminde kritik bir rol oynuyor.

60 yaşındaki Emine Yıldırım, küçük yaşlardan beri hem hayvancılıkla hem de tarımla uğraştığını belirtiyor. “Çocuklarımız okudu, şehirde yaşıyor. Bize ‘çalışmayın’ diyorlar ama biz alıştık, yapamayız. Sabah namazıyla kalkar, inekleri yedirir, kahvaltı sonrası bahçeye geçerim. Tereyağ, süt, yoğurt gibi ürünlerimizi kendimiz yapıyoruz. Doğal yaşıyoruz, komşularımızla dayanışma içindeyiz. Bu yaşıma kadar hiç sıkıntı yaşamadım, Karadeniz kadını olmak gurur verici” diyor.

Bir başka üretici olan Zehra Karpuz, havaların ısınmasıyla doğanın yeniden canlandığını ve tarım mesaisinin başladığını aktarıyor. “Çiçekler açtı, yaylalar şenlendi. Mısır, fasulye, lahana ekiyoruz. Komşularla birlikte tarlaya giriyoruz. Hayatım bu topraklarda geçti, burada doğduk, büyüdük, mutluyuz” ifadelerini kullanıyor.

Ayşe Yıldırım ise mesainin yaz boyunca devam ettiğini belirtiyor. “Şu anda mısır, fasulye ve patates ekiyoruz. Sonrasında inekler için çayır biçeceğiz. Yayla zamanı geliyor, 3-4 ay orada kalıyoruz. Coğrafi şartlar zor ama biz alıştık. Şehir hayatı bize göre değil” diyor.