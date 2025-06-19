Karadeniz Powership Orhan Ali Khan, Çanakkale’de

GEMİ ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇİYOR

Dünyanın en büyük elektrik üreten gemilerinden biri olan ‘Karadeniz Powership Orhan Ali Khan’, Kocaeli’den Mısır’a gitmek üzere yola çıkarak Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Bu devasa gemi, boğazdan geçiş sırasında bölgede yaşayanların dikkatini çekti. Türk enerji gemi şirketi Karpowership’in önemli bir parçası olan bu gemi, enerji üretimi alanında dikkatleri üzerine topluyor.

DÜNYA ÇAPINDA BİR GÜÇ KAYNAĞI

289 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip olan ‘Karadeniz Powership Orhan Ali Khan’, 21 adet baca ile donatılmış. 500 megavatlık elektrik üretim kapasitesi sayesinde, dünyanın en büyük enerji gemileri arasında yer alıyor. Gemi, sıvılaştırılmış doğal gaz ile sıvı yakıtlardan elektrik üretiyor ve bu enerjiyi ülke elektrik şebekesine aktarabiliyor.

ENERJİ DESTEĞİ İÇİN BÜYÜK BİR KAYNAK

57.416 net tonaj (NT), 93.251 groston (GRT) ve 172.517 deadweight ton (DWT) ağırlığı ile bu enerji gemisi, açık denizlerde büyük ölçekli enerji desteği sunma kapasitesine sahip. ‘Karadeniz Powership Orhan Ali Khan’, özellikle elektrik üretiminde sağladığı katkılarla dikkat çekiyor.