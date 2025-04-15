Karadeniz Temasları Türkiye’de Yapılacak

KARADENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN GÖRÜŞMELER

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Karadeniz güvenliği üzerine İngiltere, Fransa ve Türkiye temsilcilerinin Türkiye’de bir araya geleceğini duyurdu. Bu görüşme, Karadeniz’in güvenliğine yönelik diplomatik temasların bir parçası olarak önem taşıyor. Zelenski, bu konuda yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Ukrayna ziyareti ile ilgili de bilgi verdi. Rutte ile gerçekleştirdikleri toplantıda hava savunmasının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ukrayna, Patriot hava savunma sistemleri ve bu sistemler için gerekli olan füzelerin acilen sağlanması konusunda ısrarcı. Zelenski, “Patriot sistemleri savunma amaçlıdır. Biz bu sistemleri yalnızca talep etmiyoruz, aynı zamanda satın almaya da hazırız. Bu tamamen siyasi bir konu.” ifadeleriyle durumu özetledi.

POLİTİKALARA BAĞLI

Zelenski, Patriot sistemlerinin ve füzelerinin dünya genelinde mevcut olduğunu belirtti. “Ancak Rusya’nın balistik saldırılarına karşı yeterli koruma sağlayıp sağlayamayacağımız, alınacak siyasi kararlara bağlı.” şeklindeki sözleri, uluslararası politikanın askeri güvenlik üzerindeki etkisini vurguluyor.