Karadeniz’de 3. mayın

Milli Savunma Bakanlığı, Kocaeli Kefken açıklarında yeni bir mayın tespit edildiğini açıkladı.

Karadeniz’de Kocaeli Kefken açıklarında yeni bir mayın tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli’nin Kefken açıklarında tespit edilen mayına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir” ifadesi kullanıldı.

KARADENİZ’DE ÜÇÜNCÜ MAYIN

Ukrayna tarafından döşenen mayınlar fırtına nedeniyle koparak Karadeniz’de sürüklenmeye başlamıştı.

Daha önce de İstanbul Boğazı girişinde ve İğneada açıklarında tespit edilen iki mayın etkisiz hale getirilmişti.