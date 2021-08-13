Karadeniz’de sel felaketi: 27 kişi öldü

Batı Karadeniz’de etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde 27 kişi can verdi.

Batı Karadeniz’de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu’da 25, Sinop’ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın’da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor. Yarın ve cumartesi günü bölgede yine yağış beklendiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Risk devam ediyor” dedi.

Batı Karadeniz’de şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. AFAD’ın son açıklamasına göre; Kastamonu’da 25, Sinop’ta iki kişi hayatını kaybetti. Bartın’da bir kişi kayıp.

Kastamonu’da selden en fazla Bozkurt ilçesi etkilendi. Arama kurtarma faaliyetleri AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülüyor.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Bartın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 323 afetzede, Kastamonu’da Toplamda 925 vatandaşımız, Sinop Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 472 afetzede helikopter ve botlarla tahliye edildi.

Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Evlerinin çatısında mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, Jandarma ve Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle bulundukları yerlerden alınıyor.

Helikopterlerle Abana ilçe meydanına getirilen vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştiriliyor. Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen Devrekani Çayı üzerindeki köprü çöktü.

Sinop’ta da sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı.

İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor. İlçeye su ve elektrik verilemiyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede kurtarma çalışmaları bot ve TSK’ya ait helikopterlerle yapıldı.

Sel nedeniyle dün çöken Sinop Ayancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı. İş makineleri ile yolda genişletme, güçlendirme çalışmaları devam ediyor.