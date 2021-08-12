Karadeniz’de sel felaketi 5 can aldı

Batı Karadeniz’de etkisini gösteren şiddetli yağışın neden olduğu sel 5 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Batı Karadeniz’de şiddetli yağış sele neden oldu. AFAD’dan yapılan son açıklamaya göre Kastamonu’da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Bartın’da kayı 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Batı Karadeniz’de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu’da sel ve heyelanlara neden oldu.

AFAD’dan son duruma ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Kastamonu’da can kaybının 5’e yükseldiği bildirildi.

Bartın’da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bartın Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada “Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır” denildi.

İL BAZINDA GÖREV YAPAN PERSONEL VE ARAÇ SAYILARI

Açıklamada, Bartın’da; 202 personel ile 13 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon TIR’ı, 84 iş makinası, 1 bot ve 1 motopomp’un; Kastamonu’da; 475 personel ile 39 araç, 32 ambulans, 2 helikopter, 1 mobil koordinasyon TIR’ı, 159 iş makinesi ve 4 motopomp’un; Sinop’ta; 455 personel ile 3 helikopter, 70 araç, 27 ambulans, 163 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp’un görevlendirildiği aktarılırken, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla AFAD’a bağlı 141 personel ile 1 arama köpeği, 23 araç, 7 bot ve 7 motopomp’un; Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 17 personel ve 14 botun; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 56 personelden oluşan 8 TİM, 3 helikopter, 900 personel, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracının; Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet TIR’ının ve DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Kızılay’ı tarafından toplam 77 personel ve gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görev yapmakta olduğu; 500 sıcak yemek, 1050 kumanya, 1768 ikramlık malzeme, 1229 içecek ve 2 bin 434 su dağıtımının yapıldığı ifade edildi.