Karadenizli Tayfalar Tekirdağ’da Bekliyor

YENİ AV SEZONU HAZIRLIKLARI

Karadeniz Bölgesi’nden av sezonunda tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ’a gelen balıkçılar, “derya kuzuları”nın peşine düşmeyi planlıyor. Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Karadenizli tayfalar, yeni sezona Tekirdağ’da “vira bismillah” demeyi bekliyor. Ordu, Samsun ve Bartın gibi illerden gelen tayfalar, yeni sezonda Marmara’ya ağ atarak sezon boyunca kıyıya balıkla dönmek için emek harcayacak.

KARADENİZ TAYFALARI MARMARA’DA

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Karadeniz’den gelen tayfaların Marmara’da avcılık yapacağını belirtti. Sezon bitene kadar tayfaların teknelerde çalışacağını ifade eden Pehlivanoğlu, bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Tayfalardan Okan Yılmaz da umutla yeni sezonu beklediklerini dile getirdi ve hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Yılmaz, nasiplerini aramak için gece yarısından itibaren denize ağ atmaya başlayacaklarını aktardı.

EKONOMİK MÜCADELELER

Nihat Kıra ise bu sene bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti ve ailelerinden uzakta ekmek mücadelesi vereceklerini aktardı. Yeni av sezonu, Karadenizli tayfalar için yeni bir başlangıç ve umut vaat eden bir dönem olarak dikkat çekiyor.