Karaelmas Ekspresi Zonguldak’a geldi. Yöresel Lezzetlerle Tanıştılar. Aynur Çakar Ev Sahipliği Yaptı. Ürünler Sofralara Getirildi. Ziyaretçiler Mutluluğunu Dile Getirdi. Kantaron İle Hediyeler Verildi

TURİSTİK KARAELMAS EKSPRESİ YOLCULARI YÖRESEL LEZZETLERLE TANISTI

Zonguldak’a gelen Turistik Karaelmas Ekspresi yolcuları, kentte kaybolmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerle buluşuyor. Çaycuma ilçesinde “Aynur Abla” olarak bilinen Aynur Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, ziyaretçilere Zonguldak ve Batı Karadeniz mutfağı tanıtılıyor. Yıllardır yöresel ürünlerin yaşatılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalar yürüten Çakar, konuklara üretim aşamasından sofraya gelen süreci anlatıyor.

BÖLGENİN ÖZGÜ ÜRÜNLERİ YER ALDI

Etkinlikte, ziyaretçilere Çaycuma manda yoğurdu, manda peyniri, manda tereyağı, manda kavurması, kestane balı ve Avda tatlısı gibi bölgeye özgü pek çok ürünü tatma fırsatı sunuluyor. Yolcuların yoğun ilgi gösterdiği programda, Aynur Çakar, “Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra farklı yöresel ürünlerini tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere de emekleri için teşekkür ederiz” diyor.

Ziyaretçiler, yöresel ürünleri ilk kez tatmanın mutluluğunu dile getirerek, “İyi ki bu ürünlerin tadına baktık. Birçoğumuz bu muhteşem Zonguldak lezzetlerinden habersizdik. Tanımaktan çok mutlu olduk” ifadelerini kullanıyor. Misafirlere, Çakar tarafından Çaycuma’daki bahçesinden toplanan kantaron çiçekleri hediye ediliyor. Çakar, kantaronun yağı ve çayının nasıl hazırlandığına dair bilgiler de paylaşıp, konuklarını yöreye özgü hediyelerle uğurluyor.