Karagözler Mahallesi’nde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI GÜN VE YER

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Kırsal Karagözler Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Yangın, öğle saatlerinde meydana geldi ve bölgedeki söndürme ekipleri hızla olay yerine geldi.

ANINDA MÜDAHALE VE SONUCU

Ekiplerin anlık müdahalesi büyük bir felaketi önledi. Yangın sırasında, Karagözler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanların fark edilmesi üzerine 112 Acil Yardım Hattı’na ihbar yapıldı. Olay yerine hemen intikal eden ekipler, alevlere etkin bir şekilde müdahale etti.

HAVADAN MÜDAHALE HAZIRLIĞI

Bölgenin büyük ve yoğun bir ormanlık alan olması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Komuta Merkezi, yangın için hava araçlarına kalkış emri verdi. Ancak, hızlı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının söndürülmesi ile havadan müdahale hazırlığı iptal edildi. Ekiplerin anında müdahalesi, olası bir yangın felaketini önlemiş oldu.

ÖNEMLİ

