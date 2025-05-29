Haberler

Karagümrük, 3-1 ile Süper Lig’de

TRT KATEGORİSİNDEKİ BAŞARI

Trendyol 1. Lig play-off finalinde, Teksüt Bandırmaspor’u uzatmalara giden mücadelede 3-1 yenerek Süper Lig’e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük’ün teknik sorumlusu Atılay Canel, “Bir sene boyunca verilen bir emeğin karşılığı oldu” şeklinde konuştu. Müsabakanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Canel, Karagümrük’ün tarihindeki 3’üncü finalini oynadığını ifade ederek, “3’te 3 yaptım, herhalde tarihe geçecek bir olay” dedi. Geçen sene haksız bir şekilde ligden düştüklerini söyleyen Canel, durumu, “Biz hancıyız, onlar yolcuydu. Biz buradayız, yolcular nerede onu bilemiyorum” sözleriyle dile getirdi.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını anlatan Canel, “Futbolcu arkadaşlarıma ve teknik ekibime, sağlık çalışanlarına, kulüp personeline çok teşekkür ediyorum. Bir sene boyunca verilen emeğin karşılığı oldu. Sayın Süleyman Hurma’ya da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, kendilerine moral veren Sakaryaspor taraftarına da teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Gazipaşa’da Hortum Zarara Neden Oldu

Gazipaşa'da meydana gelen hortum, rüzgar ve yağışlar seraları ve evlerin çatısını etkiledi. Acil yardım ekipleri bölgeye ulaştı, can kaybı yaşanmadan hasar tespit edildi.
Haberler

Yaban Domuzu Ve Sokak Kedisi Yemeğin

Samandağ'da bir yaban domuzu ve sokak kedisinin birlikte yemek yediği anlar, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. İkili arasındaki dostluk dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.