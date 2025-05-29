Karagümrük, 3-1 ile Süper Lig’de

TRT KATEGORİSİNDEKİ BAŞARI

Trendyol 1. Lig play-off finalinde, Teksüt Bandırmaspor’u uzatmalara giden mücadelede 3-1 yenerek Süper Lig’e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük’ün teknik sorumlusu Atılay Canel, “Bir sene boyunca verilen bir emeğin karşılığı oldu” şeklinde konuştu. Müsabakanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Canel, Karagümrük’ün tarihindeki 3’üncü finalini oynadığını ifade ederek, “3’te 3 yaptım, herhalde tarihe geçecek bir olay” dedi. Geçen sene haksız bir şekilde ligden düştüklerini söyleyen Canel, durumu, “Biz hancıyız, onlar yolcuydu. Biz buradayız, yolcular nerede onu bilemiyorum” sözleriyle dile getirdi.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını anlatan Canel, “Futbolcu arkadaşlarıma ve teknik ekibime, sağlık çalışanlarına, kulüp personeline çok teşekkür ediyorum. Bir sene boyunca verilen emeğin karşılığı oldu. Sayın Süleyman Hurma’ya da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, kendilerine moral veren Sakaryaspor taraftarına da teşekkür etti.