Karagümrük Bandırmaspor Maçı TRT Spor’da

CANLI YAYIN İLE İZLENEBİLİR

Karagümrük Bandırmaspor maçının heyecanını canlı yayınla takip etmek isteyen taraftarlar, araştırmalarını sürdürüyor. Bu maçı canlı izlemek için gerekli olan bilgiler, haberimizin içerisinde yer alıyor. “Karagümrük Bandırmaspor maçı canlı izle” imkanı ile maçın keyfini çıkarabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

MAÇ SAATİ VE YERİ

Karagümrük Bandırmaspor karşılaşması TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Maç, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Sakarya’daki Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar bu önemli maçı kaçırmamak için hazırlıklarını yapıyor.