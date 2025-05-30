Karagümrük, Bandırmaspor’u Yendi, Süper Lig

FİNALDE KARAGÜMRÜK VE BANDIRMASPOR KARŞI KARŞIYA GELDİ

1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği önemli finalde, Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda mücadele etti. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gerçekleşen bu maç öncesinde, İstanbul ve Balıkesir’den gelen taraftarlar, tezahüratlarla tribünleri doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerdeki coşku, erken saatlerden itibaren sahaya yansıdı.

KARAGÜMRÜK DOĞRUDAN FİNALE YÜKSELDİ

Normal sezonu 66 puanla üçüncü sırada tamamlayan Karagümrük, doğrudan finale yükselerek play-off’taki rakibini beklemeye başladı. Son hafta Iğdır FK karşısında elde edilen 2-1’lik galibiyet, İstanbul temsilcisini doğrudan final biletine taşıdı.

BANDIRMASPOR ZORLU BİR YOL İZLEDİ

Bandırmaspor ise play-off sürecinde zorlu bir mücadele verdi. Sezonu 64 puanla beşinci sırada kapatan Balıkesir temsilcisi, ilk turda Erzurumspor FK’yı 2-0 ile geçtikten sonra yarı finalde Boluspor’u deplasmanda 4-1 ve evinde 1-0 yenerek finale adını yazdırdı.

KARAGÜMRÜK İKİNCİ KEZ SÜPER LİG HEDEFİNDE

Fatih Karagümrük, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’e yükselmiş ve dört sezon boyunca en üst seviyede mücadele etmişti. Geçtiğimiz yıl 1. Lig’e düşen kırmızı-siyahlılar, sadece bir sezonluk aranın ardından Süper Lig’e geri dönme hedefiyle sahaya çıktı.

BANDIRMASPOR TARİH YAZMAK İSTEDİ

Bandırmaspor ise tarihinin en büyük başarısını kazanmak için savaşıyor. 2021-2022 sezonunda İstanbulspor’a play-off finalinde kaybeden Bandırmaspor, bu kez Süper Lig’e ilk kez adım atmak amacıyla mücadele ediyor. Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Karşılaşma, ilk dakikalarında tribünlerden sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle kısa bir süreliğine durduruldu. Hakem, güvenlik önlemleri alındıktan sonra oyunu yaklaşık 2 dakikalık aradan sonra yeniden başlattı. Bandırmaspor, 19. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Loïs Diony’nin ceza sahası dışından sert vurduğu top, kale direğinin dibinden dışarı çıktı. 25. dakikada ise Fatih Karagümrük, Göktan Gürpüz ile etkili bir atak yaptı. Genç oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut, savunmadan sekti ve üst direğe çarparak kornere gitti.

BANDIRMASPOR, ÖNE GEÇTİ

Maçın 37. dakikasında Bandırmaspor, skoru değiştirdi. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hikmet Çiftçi, kalecinin üzerinden etkili bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının bitimine saniyeler kala Göktan Gürpüz, bir kez daha sahneye çıktı. Yapılan serbest vuruşta düzgün vuruş yapan genç oyuncunun şutu az bir farkla dışarı gitti. İlk 45 dakika, Bandırmaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

KARAGÜMRÜK MAÇI UZATMALARA GÖTÜRDÜ

İkinci yarıda Fatih Karagümrük, 46. dakikada Wesley ile skorda eşitliği sağladı. Maçın 90 dakikası bu skorla sona erince uzatmalara geçildi.

KARAGÜMRÜK SÜPER LİG’DE

91. dakikada Atakan Çankaya, Karagümrük’ü öne geçiren golü attı. 105. dakikada ise Ahmet Sivri, farkı 2’ye çıkardı: 3-1. Bu sonuçla İstanbul ekibi, Süper Lig’e yükselen son takım oldu.