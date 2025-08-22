Karagümrük Göztepe 1-0 Devam Ediyor

Haberler

MAÇIN DURUMU

Karagümrük Göztepe karşılaşması heyecan dolu anlara sahne oluyor. Şu anki skor, 1-0’lık Göztepe üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta atılan gollerin ve diğer olayların detaylarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

Karagümrük Göztepe maçını Bein Sports üzerinden izlemek mümkün. Ayrıca, Trabzonspor Eyüpspor karşılaşmasını izleyebilmek için bu platformun kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Karagümrük Göztepe maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başlamış durumda. Mücadele, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor.

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ekipler, aksaklığı gidererek trafiği normale döndürdü.
Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye karşı 1-0 geride. Göztepe'nin golü ise Olaitan'dan geldi ve 40. dakikada kaydedildi.

