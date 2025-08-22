Karagümrük Göztepe 1-0 Devam Ediyor

MAÇIN DURUMU

Karagümrük Göztepe karşılaşması heyecan dolu anlara sahne oluyor. Şu anki skor, 1-0’lık Göztepe üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta atılan gollerin ve diğer olayların detaylarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

Karagümrük Göztepe maçını Bein Sports üzerinden izlemek mümkün. Ayrıca, Trabzonspor Eyüpspor karşılaşmasını izleyebilmek için bu platformun kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Karagümrük Göztepe maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başlamış durumda. Mücadele, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor.