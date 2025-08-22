Karagümrük Göztepe Hangi Kanalda Yayınlanır?

CANLI MAÇ KANALLARI VE YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverler, 22 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Karagümrük ile Göztepe arasındaki maçı hangi kanaldan izleyebileceklerini araştırıyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi büyük Avrupa kupalarının heyecanı ve Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi önde gelen liglerden maçları canlı izlemek isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor. Canlı maç izlemek için gereken bilgiler, yayıncı kanalları ve platformlar üzerinden sağlanıyor.

S SPORT İLE CANLI MAÇ İZLEMEK

S Sport kanalında canlı maç izlemek isteyenlerin, S Sport üyesi olmaları gerekiyor. Kayıt olup üyeliğinizi oluşturduktan sonra, S Sport’ta yayınlanan maçları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bu platform, büyük futbol karşılaşmalarının yanı sıra farklı spor etkinliklerini de izleme imkanı sunuyor.

BEIN SPORTS İLE CANLI MAÇ İZLEMEK

Bein Sports üzerinden canlı maç izlemek için, beIN Sports üyesi olmanız gerekiyor. Üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra, Bein Sports’ta yayınlanan tüm maçları takip edebilir, futbolun heyecanını ekran başında yaşayabilirsiniz. Bu kanal, hem yerel hem de uluslararası müsabakaların geniş bir yelpazesini sunuyor.

EXXEN İLE CANLI MAÇ İZLEMEK

Exxen platformunda canlı maç izlemek için ise Exxen Spor üyesi olmanız gerekiyor. Üyelik işleminizi gerçekleştirdikten sonra, Exxen üzerinde yayınlanan maçlara erişim sağlayarak, futbol heyecanını canlı izleyebilirsiniz. Exxen, çeşitli spor faaliyetlerinin yanı sıra daha birçok içerik sunarak kullanıcılarına alternatifler oluşturuyor.