Karagümrük Göztepe Maçı Canlı İzlenir

Karagümrük ile Göztepe arasındaki maçın heyecanına canlı yayın aracılığıyla ortak olmak isteyenler, “Karagümrük Göztepe maçı canlı izle” araştırması yapıyor. Maçın detaylarına dair bilgilere haberimizin içerisinde yer alan “Karagümrük Göztepe maçı canlı yayın” başlığı altında ulaşabilirsiniz. Canlı yayından maçı izleme keyfini çıkarmanız için gereken tüm bilgiler burada. İyi seyirler dileriz.

Karagümrük Göztepe maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Trabzonspor Eyüpspor maçını görüntülemek için ise Bein Sports platformunun üyesi olmanız gerekiyor. Ayrıca, Karagümrük Göztepe maçı bu akşam saat 21.30’da başlayacak ve İstanbul’daki İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

