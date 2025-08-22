Karagümrük Göztepe Maçı Canlı İzlenir

MAÇIN CANLI YAYINI İÇİN DETAYLAR

Karagümrük ile Göztepe arasındaki maçın heyecanına canlı yayın aracılığıyla ortak olmak isteyenler, “Karagümrük Göztepe maçı canlı izle” araştırması yapıyor. Maçın detaylarına dair bilgilere haberimizin içerisinde yer alan “Karagümrük Göztepe maçı canlı yayın” başlığı altında ulaşabilirsiniz. Canlı yayından maçı izleme keyfini çıkarmanız için gereken tüm bilgiler burada. İyi seyirler dileriz.

CANLI YAYIN PLATFORMU

Karagümrük Göztepe maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Trabzonspor Eyüpspor maçını görüntülemek için ise Bein Sports platformunun üyesi olmanız gerekiyor. Ayrıca, Karagümrük Göztepe maçı bu akşam saat 21.30’da başlayacak ve İstanbul’daki İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek.