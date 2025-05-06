Karahan: Piyasa Koşulları Rezerv Biriktirmemizi Gerektiriyor

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI VE KARAHAN’IN AÇIKLAMALARI

Komisyon toplantısında, TCMB Başkanı Fatih Karahan, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak Merkez Bankası’nın son dönemde siyasette yaşanan gelişmelere yönelik attığı adımları açıkladı. Karahan, “Gelişmeleri, değişimleri değerlendirirken normatiften ziyade yani bizim dışımızda gelişen olaylar için pozitif bir açıklama yapıyoruz, teşhislerimizi de o şekilde koyuyoruz. Dezenflasyon için talep ve beklenti yönetimi yaparak ve dezenflasyon patikamızla uyumlu bir şekilde tesis edecek parasal sıkılığı sağlıyoruz. Bu sıkılığın etkilerini de finansal koşullar üzerinden sağlıklı işleyen bir finansal sistem üzerinden yakından izliyoruz” dedi. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı şokların sürecin doğal bir parçası olduğunu belirterek, Merkez Bankası’nın amacı olan dezenflasyon sürecine etkileri en aza indirmek için çalıştıklarını vurguladı.

DEZENFLASYON POLİTİKASI VE DÖVİZ KURU

Karahan, “Döviz kuru riskine karşı koruma sağlayan bu müdahaleler dışında bir de Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladık. Bu da kurumsal talepte döviz talebinin oldukça önüne geçmiş oldu. Türk lirası reel değerlenmesi dezenflasyon politikamızın saç ayaklarından birini oluşturuyor” diyerek, döviz kurlarındaki aşırı oynaklığı engelleyici tedbirler aldıklarını belirtti.

REZERV TUTMA STRATEJİSİ

Merkez Bankası’nın rezervleri hakkında da bilgi veren Karahan, 19 Mart sürecinde yalnızca rezerv düşüşünden söz edilemeyeceğini ifade etti. Olası şoklara karşı gerekli dövizi bulundurmak amacıyla rezerv tuttuklarını belirten Karahan, “Son dönemde belli bir miktar azalma söz konusu. Kısa vadeli borç oranına baktığımızda rezerv seviyesi yeterli değil ama ithalata baktığımızda rezerv yeterliğinin tam olarak olmadığı yönünde” ifadesini kullandı. Karahan, piyasa koşulları elverdiğinde rezerv biriktirmeleri gerektiğini ve likidite koşullarını olumsuz etkilememeye özen göstereceklerini duyurdu.

TALİBİN DENGELENMESİ VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

Karahan, enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma olmadığını, 2025 yılı sonu için belirlenen enflasyon tahminlerinin beklentilerle paralel seyrettiğini vurguladı. Geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde ekonomide bir yavaşlama görüldüğünü belirten Karahan, “Şu anda talepte dengelenme oluyor. Büyüme eskiye göre düşük olsa da iç ve dış talebin katkısı daha dengeli görünüyor” sözleriyle piyasa durumunu değerlendirdi. Sanayi üretimi ve istihdam üzerindeki riskler hakkında bilgi veren Karahan, dış talepteki belirsizliklerin ekonomik görünümü zayıflattığını belirtti. Ayrıca, işsizlik oranları ve şirketlerin konkordato sayılarının cüzzi bir artış gösterdiğini de aktardı.