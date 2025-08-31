KARAHIDIR DOMATESİNİN HASADI BAŞLADI

Kayseri’nin Bünyan ilçesi, Karahıdırlı Mahallesi’nde nesilden nesile aktarılan ata tohumundan elde edilen yerel Karahıdır domatesinin hasadı başladı. Tuzla Gölü’nün kıyısında yer alan bu mahallede, tuzu ve çamuruyla çevreleyen sazlıklar, tuzcul bitki bozkırları ve tarım arazileri ile kendine özgü bir ekosistem bulunuyor. Bu etmenler, domatesin kendine has aromasıyla hem kentte hem de çevre illerde sıkça tercih edilmesini sağlıyor. Mahalledeki kadınlar, kurdukları kooperatif aracılığıyla ürünlerinin satışını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Hülya Sarıkaya, 12 yıldır organik tarım yaptığını belirtiyor ve “Tuzla Gölü’ne yakın olduğu için farklı bir aroma katıyor. Domatese tuz atmanıza gerek kalmıyor. Farklı bir toprak yapısı olduğu için domatese ayrı bir tat veriyor. Poyrazın esmesi sonrası göl üzerindeki tuzlar da domateslere konuyor. Karahıdır domatesi, ata tohumundan elde ediliyor. Yassı, kırışık ve büyük olması ile biliniyor. Bahçede ürettiklerimizi de doğal ürünler pazarında satıyoruz. Ürünleri mart ayında ekiyoruz. İklimler değiştiği için hasat ağustos ayında başlıyor. Havalar soğuk gitmezse de aralık ayına kadar hasat devam ediyor. Vatandaşlar, aromasından dolayı çok tercih ediyor” diyor.

2012 yılından beri organik üretim yaptığını söyleyen Emrullah Sarıkaya, “Tarım İl Müdürlüğü tarafından sunulan bir proje ile organik üretime geçtik. Karahıdır domatesinin tarihçesi çok eski yıllara dayanıyor. Tarihi tam olarak bilinmiyor. Önce seralarda yetiştirdik, şimdi kendi tarlalarımızda yetiştiriyoruz. Ata tohumu haline getirdik ve başka hiçbir yerde bulunmayan bir tohum. Devamlı bu tohumdan ekiyoruz. Toprak değişimi yapıp, tohumları yeniliyoruz. Bu domatesten artık birçok köyde ekim yapılıyor. Aroması çok farklı ve lezzet veriyor. Yassı, sulu bir yapısı var. Hasat zamanı insanlar bizi arayıp, ürün talep ediyor. Bu domatesin coğrafi işaretini almak istiyoruz. Gelecek nesillere de aktarılmasını istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

BÖLGENİN ATA TOHUMU KÜLTÜRÜ

Mahalle muhtarı Hüseyin Hulusi Barlas ise, “Yıllardır süre gelen bir ata tohumu kültürümüz var. Tuzla Gölü’nün farklı aroma kattığı domatesimiz bölgede çok tanınıyor. Çevre mahallelerde de bu domatesin ekimi yapılıyor. Bu yüzden domatesin coğrafi işaretini almak için başvuru yapacağız” diyor.