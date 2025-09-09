Karahöyük’te 3 bin 500 yıllık mühür bulundu

KAZI ÇALIŞMALARINDA YENİ BULUNTULAR

Konya’nın Karahöyük bölgesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında 3 bin 500 yıllık kartal başlı insan figürlü mühür bulundu. Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan, “İnsan bedenli tek başlı kartal mührü bulduk. Bu sezonun en önde gelen buluntuları arasında yer alıyor. Bu buluntular da o dönemin inanç sistemini yorumlamamızı sağlıyor” dedi. Meram ilçesindeki Karahöyük’te yeni sezon kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla sürüyor. Kazılar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan başkanlığında gerçekleştiriliyor ve 3 bin 500 yıl öncesinin inanç sistemine dair yeni bilgiler açığa çıkarılıyor.

Doç. Dr. Arıkan, “Enteresan buluntularla karşılaştık. Gündelik hayatla dini hayatın bir arada döndüğü, inanç sistemine dair daha detaylı bilgiler elde etme imkanı sağladık. Günlük kullanılan alanlarda yoğun olarak bebek iskeletleriyle karşılaştık. Bebeklerin de doğumdan birkaç ay içerisinde öldüklerini tespit ettik. Ancak neden hayatlarını kaybettiklerine dair çalışmalarımız antropologlarımız tarafından sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.

Kazılarda o dönemde yaşayan insanların ölen bebeklerini odalarına gömüp yetişkinlerin cenazelerini ise yaktıklarını tespit ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Arıkan, “Çocuklarını kullandıkları alanlara defnetmelerini dönemin inanç sistemiyle alakalı diye düşünüyoruz. Burada sadece depolar veya çocuk mezarları yok. Dini aktivitelerle de ilişkilendirebileceğimiz bir altar alanı var. Yapıların etrafında çeşitli figürler ve bebeklerle ilgili hediyeler keşfettik. Yetişkinleri kremasyon yapıp uzaklaştırıyorlar, belki bebeklerini gündelik hayatın bir parçası olarak hatırlamak istiyorlar” şeklinde konuştu.

DİĞER İLGİNÇ BULUNTULAR

Karahöyük’te deniz ürünleri ve kalamar tüketilmesinin ilginç buluntular olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan, “Hacim olarak geniş olan çok sayıda pitos buluyoruz. Bunların içinde sadece tarım ürünleri yok, tatlı su ve denizden gelen balıkları da buluyoruz. Tatlı su ürünlerinin çay ve nehirlerden, Beyşehir Gölü’nden getirildiği düşünülüyor. Deniz ürünlerinin ise Alanya’dan Konya Karahöyük’e getirildiğini tahmin ediyoruz. Hayvan popülasyonu bugünden çok daha zengin ve çeşitli. Burada kızılgeyik ve alageyik mevcut. Tavşan bol miktarda var ve tükettiklerini biliyoruz. Sırtlan ve mağara ayısı kemiklerine rastladık. İlginç olabilecek ürünlerden birisi de kalamarın Konya Karahöyük’e getirilip tüketiliyor olması” dedi.

Kartal başlı insan figürlü mühürünün dönemin inanç sistemine ışık tuttuğunu vurgulayan Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan, “Bu yılın özgün buluntuları arasında yine inanç sistemiyle ilişkilendireceğimiz bazı figürlerimiz var. Konya Karahöyük kişilerin imzalarıyla, mühürleriyle ön plana çıkmış yerleşmelerden birisi. İnsan bedenli tek başlı kartal mührü bulduk. Bu sezonun en önde gelen buluntuları arasında yer alıyor. Bu buluntular da o dönemin inanç sistemini yorumlamamızı sağlıyor” diye belirtti.