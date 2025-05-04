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Karaisalı’da Kayalıklarda Mahsur Kaldı

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDI

Adana’nın Karaisalı ilçesinde, kayalıklara sıkışan bir birey itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarılıyor. Varda Köprüsü civarında gezintiye çıkan bu kişi, kayalıklarda mahsur kalıyor.

YARDIM İÇİN ACİL ÇAĞRI YAPILDI

Kayalıklarda kalan kişi, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep ediyor. Bu çağrı üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN BAŞARILI OPERASYON

İtfaiye ekipleri, gerçekleştirdikleri profesyonel çalışma ile kayalıklarda mahsur kalan kişiyi güvenli bir şekilde kurtarıyor. Bu olay, acil durum müdahale ekiplerinin hızlı ve etkili çalışma yeteneklerini tekrar göstermiş oluyor.

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