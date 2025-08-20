Karaismailoğlu, Tarihi Yarımada’yla İlgili Projeleri Açıkladı

YAYAGVERİLEN KENTSEL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Karaismailoğlu, “Özellikle Tarihi Yarımada’nın Yenikapı, Sultanahmet, Laleli kısımlarında önemli ölçüde yayalaştırma çalışmaları başlamıştı. Bugün de artık gündemimize almamız gereken konuların başında düşük emisyon bölgelerinin oluşturulması ve sıkışıklığı ortadan kaldıracak, tamamen yayalaştırılmış ve toplu taşımaya odaklı bir ulaşım sistemini mutlaka kurmak gerekiyor. ‘Park et-devam et’ projelerinin yanında, dünyada örnekleri olan Londra, Paris, Stockholm, Singapur’un kullandığı sistemlerin de bir an önce ülkemize de gelmesi gerekiyor. Çünkü bu sıkışıklığın başka çözüm yolu yok. Bunlar daha önce de planlanmıştı ama belli bir zaman gerekiyordu artık o zaman geldi. Öncelikle bu bölgelerde toplu taşımanın çok daha yaygınlaştırılması ve vatandaşımızın tercih edeceği kalitede olması gerekiyor” dedi.

ULAŞIM EYLEM PLANININ HEDEFLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı’ dahilinde, Tarihi Yarımada’da yayalaşma projesi için gerekli adımlar atılıyor. İlk aşamada Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Yenikapı’ya taşınması planlanmakta, ayrıca Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı çevresinin araç trafiğine kapatılması hedefleniyor. Bu eylem planı, Tarihi Yarımada’nın hem tarihi dokuya saygılı hem de çevreci bir bölge haline gelmesini amaçlıyor. Uzun vadede araç trafiğinin azaltılması, yaya dostu yolların oluşturulması ve bazı alanlarda tamamen araç girişine yasak getirilmesi hedefleniyor.

TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Karaismailoğlu, toplu taşımada güvenli ve ekonomik bir sistemin oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. “Bunu yapmadan önce tabii ki kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sisteminin bu bölgelerde yaygınlaştırılması ve vatandaşlarımızın bunları tercih etmesi gerekiyor. Tercih etmesi için de güvenli, ekonomik ve kaliteli bir ulaşım sistemini kurmak gerekiyor. Bunu kurduktan sonra da yayalaştırma konularını daha hızlı bir şekilde ele almak lazım” dedi. Düşük emisyonlu bölgelere belli araçların girmesinin sağlanması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, özel araç kullanıcılarının araçlarını bırakmalarını teşvik edecek sistemlerin kurulması gerektiğini ifade etti.

TRAFFİK SIKLIĞININ AZALTILMASI İÇİN YATIRIMLAR

Karaismailoğlu, İstanbul’daki trafik sıkışıklığına ve çözüm yollarına dikkat çekti. “Gün geçtikçe araç sahipliği artıyor ve paralel olarak trafik sıkışıklığı da artıyor. Özellikle yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin altyapıları geliştirmesi gerekiyor. İstanbul, dünyanın en büyük metropollerinden biri olarak trafik sıkışıklığı açısından sıkıntı yaşıyor; ama bunu önlemenin yolları var” şeklinde konuştu. Raylı sistem yatırımlarının hızla yapılması gerektiğini de ekledi.

ALKOLLÜ YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Raylı sistem yatırımlarının yavaşladığını belirten Karaismailoğlu, “Son yıllarda, 2019 sonrasında bu yatırımlarda önemli bir yavaşlama var. Bu da şehir trafiğine olumsuz yansıyor. Toplu taşımadaki lastik tekerlekli araçların bakımlarının iyi yapılması ve filonun yenilenmesi lazım. Aynı zamanda raylı sistemlerin de hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor” dedi. Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nin atıl durumda kaldığını belirterek, yapılan yatırımların değerinin kaybolduğuna dikkati çekti.

TRAFFİK SIKIŞIKLIĞININ EKONOMİK MALİYETİ

Karaismailoğlu, İstanbul’daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyetinin 10 milyar dolar olduğunu belirterek, “Planlı yatırımlar çok önemli. Bu kayıpların büyük bir kısmını ortadan kaldırmanın yolu, akıllı ulaşım sistemlerini kullanmaktır. Sinyalize kavşaklarda trafik sinyallerinin optimizasyonu çok kritik bir konu” diye ekledi.

METRO YATIRIMLARININ DURUMU

Metro yatırımlarının 2019 sonrası durumunu değerlendiren Karaismailoğlu, “Raylı sistem yatırımlarında özellikle 2009 öncesinde 10 metro inşaatına başlanmıştı; ancak bunların 3’ü yeni yönetim tarafından iptal edildi. Yerel yönetimlerin en önemli görevi, kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma sistemi kurmaktır” ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu ayrıca, İstanbul Havalimanı’nın ulaşım üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti ve bu tür projelerin gelecekte de hayata geçirilmesini umduğunu söyledi.