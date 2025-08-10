Karakoçan’da Araç-Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPŞTI

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralanıyor. Ş.Ç. kontrolündeki 47 ACK 364 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi’nde E.O.’nun kullandığı 27 AJA 120 plakalı motosikletle çarpışıyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada motosiklet sürücüsü E.O. ve arkasında bulunan yolcu M.O.Y. yaralanıyor. Yaralılar, durumlarının değerlendirilmesi için Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ayrıca, kaza anının bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğreniliyor. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin yola giren hafif ticari araçla çarpıştığı ve motosiklet üzerindekilerin yola savrulduğu görülüyor.