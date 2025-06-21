Karakoçan’da Kene Isırması, Kadın Hastaneye

İLAÇ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir kadın, ahırda süt sağarken kene tarafından ısırıldı. Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 24 yaşındaki M.P. dün ahırda inekten süt sağarken kene tarafından ısırıldı.

ACİL MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Olayın hemen ardından 112 acil sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. M.P., burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Karakoçan Devlet Hastanesine, ardından ise Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. M.P.’nin tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.