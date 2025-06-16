Karakoçan’da Vergi Dairesi Açıldı

VERGİ DAİRESİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yeni bir Vergi Dairesi açılışı düzenlendi. Açılışa katılanlar arasında Elazığ Defterdarı Mustafa Bağsız, Karakoçan Vergi Dairesi Müdürü Mesut Yücel, çeşitli kurum müdürleri, vergi dairesi personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, mali müşavirler ve vatandaşlar bulundu.

AÇILIŞTA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Elazığ Defterdarı Mustafa Bağsız, açılış sırasında önemli bilgiler paylaştı. “Malumunuz 2024 yılında torba yasası kanunu ile yasallaşan tasarruf tedbirleri kapsamında Bakanlığımıza yetki verildi. Burada hizmetin birleştirilmesi ve tek elden hizmetin verilmesi amacıyla Bakanlığımız taşra teşkilatlarının kapatılması ile ilgili çalışmalar başlattı. İlk olarak 1 Temmuz 2024 tarih itibari ile mal müdürlüklerinin kapatılması ve oradaki vergi birimlerinin aynı ilçedeki vergi dairesine, gider bölümünde bulunan işlemleriyle birlikte ilde yeni kurulan muhasebe müdürlüklerine devredilmesi planlandı. 2025 yılı başlangıcında kapatılması öngörülen mal müdürlükleri, 2. bir emre kadar uzatılacak ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile Muhasebe Genel Müdürlüğünün ortak çalışması çerçevesinde Türkiye genelindeki mal müdürlüklerinin 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren kapatılması kararlaştırıldı. Kapatılacak mal müdürlüklerine gayrimenkul sermaye yatırımları hariç olmak üzere, ilçe merkezinde, bağlı belde ve köylerinde bin ve üzeri mükellefi olan ilçelerde yeni vergi dairesi kurulması kararı alındı. Elazığ’da bu kriterleri sağlayan iki ilçemiz var; bunlardan birisi Karakoçan Vergi Dairesi Müdürlüğü, diğeri ise 7 Temmuz 2025’te açılacak olan Kovancılar Vergi Dairesi Müdürlüğü olacak. Karakoçan Vergi Dairesi, ilçe mükelleflerimize daha hızlı, daha etkin ve kaliteli bir hizmet sunacak.” diyerek düşüncelerini aktardı.

DUALARLA AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ

Açılış öncesinde Karakoçan İlçe Müftü Vekili tarafından yapılan duaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.