Karakoçan Lalesi Dünyada Sadece Karakoçan’da Var

KARAKOÇAN LALESİ YERİNDE İNCELENDİ

Elazığ’da bulunan ve “Karakoçan lalesi” olarak bilinen endemik tür, akademisyenler tarafından detaylı bir şekilde incelendi. 2023 yılında Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinin kırsal alanlarında uzman biyolog Veysel Sonay ve botanikçi Doç. Dr. Maruf Balos tarafından keşfedilen bu ters lale türü, Ege Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi bünyesindeki bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar sonucunda yeni bir tür olarak kaydedildi. Doğaseverlerin her yıl nisan ayında belde kırsalında doğa yürüyüşleri düzenleyerek bu laleleri görmek için bir araya geldiği bildiriliyor. Veysel Sonay ve ekibi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu türü yakından inceleyerek, doğadaki yayılımını artırma ve tanıtma çabalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürüyor.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Karakoçan lalesinin korunması için özel önlemler alıyor. Bu bitkileri koparanlar için Çevre Kanunu kapsamında 557 bin lira kadar ceza uygulanabileceği ifade ediliyor. Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Tekşen, Türkiye’de 55 farklı ters lale türü bulunduğunu belirtirken, bunların arasından 30’unun Türkiye’ye özgü olduğunu kaydetti. 2023 yılında keşfedilen Karakoçan lalesinin de dünya literatürüne kazandırıldığını vurgulayan Tekşen, “Karakoçan lalesi dünyada ilk kez Karakoçan’dan tespit edildi ve başka bir yerde yok. Yayılış alanı çayırlık ve taşlık alanlardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Tekşen, yaptıkları incelemelerde yaklaşık 200 kadar ters lale tespit ettiklerini, havaların ısınmasıyla bu sayının 500’e kadar çıkmasını beklediklerini ifade etti. “Karakoçan lalesi çan şekline sahip, mor çiçekli ve sarı uç kısımları var. Aşağıya doğru bakan çiçekleri ile ‘ters lale’ ismini buradan alıyor. Ayrıca yapraklarının ince, dar ve kanallı olması, bu türün diğerlerinden farklı olmasını sağlıyor.” dedi. Tekşen, bu türün diğer türlerle karşılaştırıldığında Türkiye’deki çiçek karakterleri arasında öne çıktığını belirtiyor.

ULUSLARARASI TANITIM ÇABALARI

Doğasever iş insanı Uğur Kağan İşbaşaran, Karakoçan lalesini görmek için İngiltere’den Elazığ’a geldiğini dile getirdi. Nadir görülen bu lalenin doğada yaygınlaşması için akademisyenler ve iş insanlarından oluşan bir ekip kurduklarını belirten İşbaşaran, “Bunu yurt dışında tanıtmayı istiyoruz çünkü Karakoçan ismiyle özdeşleşmiş bir bitki türü oldu. Endemik ve nadir bir bitki olduğundan korunması gerekiyor” dedi. İşbaşaran, önümüzdeki yıllarda tanıtım çalışmalarını çeşitlendirip, geniş katılımlı bir festival düzenleme niyetinde olduklarının altını çizdi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Uzman biyolog Veysel Sonay, yüksek lisans döneminde botanikçi Doç. Dr. Balos ile birlikte Sarıcan beldesinde keşfettikleri lalenin yerel bir isimle dünya botanik literatürüne kazandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Bu türün korunması ve yayılımının artırılması adına yaptıkları incelemelerin önemine dikkat çekti.