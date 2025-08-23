Karaköprü’de 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA’DA KAZA: 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Merve Sakat, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan sürücünün, düşen plaka sayesinde tespit edilerek yakalandığı bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre, kaza dün saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

KAZA ANINDA TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yolda yürüyen küçük kıza A.J.A. tarafından sürülen 63 AP 690 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Merve Sakat, sürücü olay yerinden kaçmasına rağmen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, minik kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücüyü bulmak için hemen çalışmalara başladı. Düşen plaka sayesinde aracın kimliği tespit edildi ve sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdüğü öğrenildi.